Ucraina: Meloni, Italia ha fatto ogni sforzo a sostegno

- L’Italia ha fatto ogni sforzo possibile per sostenere l’Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. “Stiamo lavorando con la Francia su una cosa molto richiesta dagli ucraini: la difesa missilistica. Siamo arrivati al nostro sesto pacchetto di aiuti per un ammontare significativo. Ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno all’Ucraina, anche per arrivare al dialogo”, ha detto Meloni. “Se non sostenessimo l’Ucraina non avremmo la pace ma un’invasione”, ha aggiunto, spiegando che “aiutare l’Ucraina è l’unico modo per portare gli attori a un tavolo”. (Geb)