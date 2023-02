Israele: servizi di sicurezza sventano piano per attentato organizzato da due cittadini israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia di sicurezza generale dello Stato di Israele, meglio nota come Shin Bet, ha sventato un piano ordito da due cittadini israeliani di religione musulmana per colpire militari israeliani che in un primo momento ha avuto il sostegno del movimento islamista Hamas al potere nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, citando fonti dello Shin Bet. Nell'ambito di un'attività congiunta delle forze di sicurezza israeliane e della Unità antiterrorismo della polizia dello Stato ebraico, due cittadini israeliani - Mohammad Amin Moslah, 24 anni, e Mohammad Fayad Mahamid, 28 - sono stati arrestati poche settimane fa durante un'indagine. L'inchiesta ha rivelato che Moslah è stato reclutato da un gruppo di terroristi operativi operanti all'interno dell'ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza, al fine di compiere un attentato dinamitardo in Israele e che ha reclutato il suo amico Mahamid. In base a quanto emerso dall’inchiesta i due hanno interrotto i contatti con il gruppo originario nella Striscia di Gaza a causa delle divergenze di opinione emerse riguardo all'obiettivo appropriato per l'attacco. È stato chiesto loro di pianificare un attacco il giorno delle elezioni, ovvero il primo novembre 2022, ma gli agenti di Hamas volevano che l'attacco prendesse di mira i civili, mentre i due israeliani volevano che l'attacco fosse mirato ai militari. Dopo aver rotto i legami con Hamas nella Striscia di Gaza, Moslah e Mahamid hanno rubato armi ai militari israeliani, per portare avanti il loro intento di colpire il giorno delle elezioni. I due avrebbero iniziato a raccogliere informazioni sulle fermate degli autobus frequentate da militari, esercitandosi a sparare con diversi tipi di armi da fuoco. In base all’indagine condotta dai servizi segreti israeliani in diverse occasioni, i due sospettati avrebbero esaminato diverse fermate di autobus sulla strada tra Kafr Kara e Givat Ada e lungo l’Autostrada 65 che collega la città di Hadera con la regione interna della Galilea. In base a quanto riferito dallo Shin Bit, i due presunti terroristi avrebbero deciso di effettuare l'attacco contro i militari in una stazione degli autobus vicino alla base di addestramento della Brigata Golani, che si trova nell'area vicino a Kafr Kara. I risultati dell'indagine sono stati inviati all'ufficio del procuratore distrettuale di Haifa, e oggi è stato depositato un atto d'accusa contro Moslah e Mahamid, attribuendo loro gravi reati contro la sicurezza. (Res)