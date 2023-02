Francia-Ciad: Macron riceverà omologo Itno all'Eliseo il 6 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà l'omologo del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, il 6 febbraio all'Eliseo per un pranzo di lavoro. Lo rende noto la presidenza francese con una nota. I due leader "parleranno del processo di transizione politica nel Ciad, insieme all'evoluzione della sicurezza nel Sahel", si legge nella nota. L'arrivo di Itno all'Eliseo è previsto per le ore 13. Dal comunicato non sono previste dichiarazioni o conferenza stampa. (Frp)