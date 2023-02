Serbia: analisi Isac, nel 2022 tasso conformità con politiche Ue in calo di 14 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di conformità della Serbia alle dichiarazioni e misure di politica estera dell'Unione europea nel 2022 è stato del 48 per cento, in calo di 14 punti rispetto al 62 per cento del 2021. Lo ha annunciato l'organizzazione non governativa belgradese "Isac fund" in una sua analisi. Il documento riporta che l'evidente flessione è dovuta principalmente all'aumento del numero di dichiarazioni e misure introdotte nel 2022 dall'Unione europea relative alla guerra in Ucraina, le quali non sono state supportate nella maggioranza dei casi da Belgrado. (Seb)