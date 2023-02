Ucraina: Pentagono conferma nuovo pacchetto di aiuti per più di 2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, per un valore superiore ai due miliardi di dollari. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. I dettagli precisi sul contenuto del nuovo pacchetto di aiuti saranno diffusi nelle prossime ore, ma la nuova assistenza dovrebbe includere nuovi missili (anche se non ci saranno i missili Atacms richiesti più volte dalle autorità di Kiev) e nuovi sistemi per la difesa aerea, oltre alle bombe a piccolo diametro Glsdb. (Was)