Veneto: assessore Formazione, istruzione e imprenditorialità sono chiave del successo

- "Al centro delle sfide per affrontare i cambiamenti futuri ci sono alcuni elementi chiave: centralità delle persone, formazione permanente quale leva per la competitività, sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, partecipazione attiva". Lo ha affermato oggi Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, formazione e lavoro, durane il convegno "Venezia Capitale del Nuovo Artigianato". "I giovani sono al centro di questo sistema di sviluppo, traghettatori del sapere e delle grandi tradizioni artigiane e del manifatturiero. E' solo valorizzando e formando adeguatamente i lavoratori e lavoratrici – ha proseguito – che si può contare su un sistema socio-economico resiliente, in grado non solo di affrontare i cambiamenti, ma anche di modificarsi sfruttando le opportunità che si presentano”. “Venezia, in questo contesto, rappresenta una destinazione intelligente, per lo sviluppo del territorio e delle sue comunità", ha aggiunto. "Il 2023 è l'anno delle competenze e sta a noi, alle istituzioni, valorizzare i talenti, così come ci indica anche l'Unione europea", ha concluso Donazzan. (Rev)