Usa: Pentagono su pallone sonda cinese, violazione inaccettabile ma non è minaccia militare

- Il pallone sonda cinese che le autorità federali statunitensi hanno identificato nei giorni scorsi sta continuando a muoversi verso Est. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, senza fornire dettagli sulla posizione precisa del velivolo, che allo stato attuale “non rappresenta una minaccia militare o per le persone che vivono nelle aree sorvolate dal pallone”. La presenza del velivolo nello spazio aereo cinese, in ogni caso, rappresenta “una violazione inaccettabile, e lo abbiamo comunicato alle autorità di Pechino”. (Was)