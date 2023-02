Sindacati: Battaglia (Pd), congratulazioni a Natale Di Cola, nuovo segretario Cgil Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Auguri di buon lavoro a Natale di Cola, "neo eletto segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio". Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia. "Di Cola - aggiunge - ha il profilo di competenza ed esperienza giusto per questo incarico. Il lavoro, i diritti, sono priorità e beni comuni da promuovere e tutelare. Lavoreremo insieme per questo nell'interesse di Roma, della Regione e dei cittadini. Grazie a Michele Azzola per il prezioso lavoro svolto", conclude Battaglia. (Com)