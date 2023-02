Perù: ancora niente accordo per elezioni anticipate, la crisi si ripercuote sull'economia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Poche ore prima del voto il ministro della Difesa, Jorge Chavez Cresta, aveva chiesto al Congresso di trovare un accordo per anticipare le elezioni generali al 2023 e porre fine alle proteste antigovernative in corso nel Paese. “Per favore, ascoltate i cittadini, dobbiamo uscire da questa crisi in atto ed è nelle mani del Congresso fornire una soluzione per lo sviluppo e il benessere del nostro Paese", ha dichiarato parlando alla stampa. "È nostro obbligo come governo e come Stato dare una possibile soluzione”, ha aggiunto. Secondo un sondaggio della Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi) il 70,9 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni generali anticipate nel 2023. (segue) (Brb)