Ucraina: ministro Tajani, dobbiamo lavorare per la pace, la porta diplomatica è sempre aperta

- È necessario fare di tutto perché “si concluda questa stagione” e lavorare per la pace in Ucraina, la “porta diplomatica è sempre aperta” per l’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Tagadà” in onda su “La7”. Il ministro ha sottolineato che è possibile lavorare sostenendo l’azione delle Nazioni Unite, in particolare l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), “affinché vi sia la creazione di una zona franca presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Già questo sarebbe un importante accordo tra ucraini e russi per far mettere in sicurezza la centrale”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. Tajani ha affermato di aver incoraggiato a proseguire nel suo lavoro il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, durante i due incontri avvenuti in questi mesi. Secondo Tajani, il raggiungimento di un accordo sulla zona franca nella centrale di Zaporizhzhia potrebbe rappresentare un secondo passo in avanti per favorire l’inizio del dialogo dopo l’intesa sul corridoio del grano raggiunta a Istanbul. Il ministro ha sottolineato il possibile ruolo di mediazione che possono giocare Stati Uniti, Cina, Vaticano e Turchia. In particolare, Tajani ha affermato di aver incoraggiato le autorità turche a proseguire nel lavoro di mediazione nella sua visita ad Ankara dello scorso 13 gennaio. “Noi ci siamo comunque, la porta diplomatica è sempre aperta”, ha concluso il ministro degli Esteri.(Res)