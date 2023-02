Ucraina: von der Leyen, sosterremo vostra economia, rafforzeremo corsie di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sosterrà l'economia Ucraina anche attraverso il rafforzamento delle corsie di solidarietà per il trasporto delle merci. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa conclusiva del vertice Ue-Ucraina di Kiev. "Le funzioni dello Stato devono essere mantenute, gli stipendi devono essere pagati, le prestazioni sociali devono funzionare. Finora l'Unione europea ha fornito all'Ucraina 50 miliardi, compresi i 18 che saranno versati regolarmente al mese per il sostegno al bilancio dello Stato", ha detto. "Discuteremo anche di come aumentare le entrate, i ricavi per le imprese e l'economia Ucraina. Un punto è rappresentato dalle nostre linee di solidarietà, che sono un grande successo e che rafforzeremo con un altro miliardo", ha aggiunto. La presidente dell'esecutivo Ue ha affermato che il 25 per cento del Pil ucraino dello scorso anno è stato "trasportato" attraverso le corsie di solidarietà. "In termini di valore, sono 20 i miliardi di entrate che (queste corsie) hanno garantito", ha aggiunto. "Naturalmente prolungheremo il programma di accesso gratuito al mercato. Le merci potranno arrivare senza tariffe dall'Ucraina all'Unione europea, come è stato l'anno scorso e come sarà quest'anno", ha concluso. (Kiu)