Cospito: Pd Camera, dura condanna per manifesti La Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I manifesti e le scritte apparse oggi all'Università di Roma La Sapienza sono da condannare duramente senza se e senza ma. Accusare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed anche ministri e magistrati, di essere gli assassini di Cospito ci rivelano di come il clima si stia giorno dopo giorno avvelenando. Diciamo una volta per tutte che è giunta l'ora di fermare questa escalation di violenza". Lo afferma in una nota il gruppo Pd alla Camera. (Com)