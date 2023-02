Lavoro: sindacati, accordo con Enel Distribuzione per 1.250 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’accordo sottoscritto ieri, Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil e la direzione di Enel Distribuzione hanno concordato che, nell’anno corrente, verranno effettuate 1.250 assunzioni di giovani operai e tecnici che raggiungeranno i loro colleghi assunti negli ultimi due anni facendo così salire ad oltre 3000 i nuovi occupati nella società. “È un risultato che conferma, ancora una volta, la strategicità dello Statuto della persona”: ha dichiarato Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil a margine della firma dell’accordo. “Con questo importante accordo - ha proseguito - si vuole dare una risposta agli elevati carichi di lavoro che il personale di E-Distribuzione è costretto a sopportare anche per concretizzare gli straordinari investimenti in parte provenienti dal Pnrr”. “Non dobbiamo mai dimenticare - ha continuato il segretario - che la transizione energetica passerà inevitabilmente dalla rete elettrica di distribuzione, una rete che ha bisogno di interventi di potenziamento e rinnovamento senza precedenti. Sono i lavoratori di E-Distribuzione che renderanno possibile la decarbonizzazione dei consumi, senza di loro ogni sforzo fatto verso le energie rinnovabili rimarrà vano. Questo accordo – ha concluso Sorrentino – dimostra come la transizione, se affrontata seriamente, può produrre occupazione stabile e di qualità”. (Rin)