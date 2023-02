Lavoro: Cavallaro (Cisal), soddisfatti da accordo assunzioni in Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo soddisfazione per l’accordo sindacale sottoscritto in data odierna in Enel con cui si prevede un significativo incremento degli organici. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. “Solo nel 2023 sono previste, infatti, 1.250 assunzioni tra operatori e tecnici. È un primo tassello di un più vasto progetto di potenziamento e ammodernamento del sistema nazionale di produzione e distribuzione dell’energia da attuare grazie agli interventi previsti dal Pnrr”, aggiunge Cavallaro. (Rin)