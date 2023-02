Italia-Francia: Massolo (Ispi) a “Nova”, “aspetti di convergenza ora sono prevalenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Tra Italia e Francia “prevalgono più gli aspetti di convergenza che di divergenza in questo momento”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto di politica internazionale (Ispi), Giampiero Massolo, ad “Agenzia Nova”, a margine della conferenza internazionale “Italia e Francia ad un anno dal Trattato del Quirinale. Le sfide della sovranità e le sfide geopolitiche”, tenuta presso l'ambasciata di Francia a Roma. “Due Paesi così affini, così omogenei, in qualche modo finiscono per farsi concorrenza negli stessi scenari geopolitici e sugli stessi mercati”, ha detto Massolo, che ha identificato tale fenomeno come una “trappola della complementarità”. “Francia e Italia hanno un’opinione pubblica con la quale fare i conti, e spesso si tratta di opinioni pubbliche piuttosto esigenti. La spinta degli eventi, delle sfide alle quali siamo confrontati, una per tutte è la guerra in Ucraina, questa fase di grande criticità e di non collaborazione che continuerà a caratterizzare gli equilibri del nostro continente, spingono verso una rafforzata collaborazione, alla ricerca di sintesi e posizioni comuni. Il Trattato del Quirinale funge da cornice a questo scenario e, in questo momento, tra Italia e Francia prevalgono più gli aspetti di convergenza che di divergenza”, ha detto il presidente dell’Ispi.(Res)