Serbia: premier Brnabic incontra presidente Bers, focus su cooperazione in infrastrutture scientifiche

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha incontrato la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Renaud Basso. Lo riporta una nota del ministero. Nel colloquio Brnabic ha sottolineato l'importanza degli investimenti nel campo delle infrastrutture e dell'energia per lo sviluppo della Serbia, e le due in particolare hanno discusso della cooperazione nel campo delle infrastrutture scientifiche e dell'innovazione, annunciando l'espansione dei parchi scientifici e tecnologici delle città di Cacak e Nis e la costruzione di una nuova struttura a Krusevac. La premier serba ha quindi presentato i piani per la costruzione del campus Bio4, un centro unico che integrerà gli istituti di istruzione superiore e di ricerca scientifica con l'economia. (Seb)