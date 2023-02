Frosinone: Zaratti (Avs), omicidio Alatri sindaco aveva allertato forze ordine, interrogazione a Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente scossi dalla tragica morte di Thomas Bricca, un giovane di Alatri di soli 19 anni, vittima di un atto violento e insensato, di una crudeltà a cui non dobbiamo abituarci". Così, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde Lazio e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti. "Ognuno di noi ha il dovere di lottare contro la criminalità. Per questo motivo, in un'interrogazione parlamentare, ho chiesto al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, un chiarimento rispetto alle procedure messe in atto delle Forze dell'Ordine per prevenire episodi di violenza a seguito delle segnalazioni fatte dal Sindaco e dai ragazzi amici del giovane Thomas prima del suo tragico omicidio, avvenuto nella serata di lunedì 1 febbraio. Ma soprattutto vogliamo che siano fatti tutti i passi necessari per garantire che i responsabili di questo atroce delitto vengano consegnati alla giustizia, lanciando ai giovani un messaggio di speranza affinché non perdano la fiducia nelle istituzioni e venga loro garantito di vivere in un mondo in cui la violenza non è tollerata e la pace e la sicurezza siano assicurate".(Com)