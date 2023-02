Imprese: Sace, 9 febbraio presentazione Mappa dei Rischi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incertezza geopolitica, allerta climatica ed energetica: è un nuovo stato di instabilità persistente quello delineato dalla Mappa dei Rischi 2023 di Sace, che sarà presentata il prossimo 9 febbraio dalle ore 11. Un mondo post-pandemico sempre più fluido e incerto, in cui i rischi politici si fanno più intensi e i rischi di credito restano stabili ma non recuperano il terreno perso dopo tre anni di shock avversi. Un mondo segnato da sfide di portata inedita, in cui sostenibilità e transizione energetica sono ormai priorità imprescindibili su cui investire per sviluppare resilienza e costruire vie di crescita futura. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace; Carlo Papa, Managing Director di Enel Foundation; Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto affari internazionali; Barbara Amerio, Ad Sustainability Director del gruppo Permare; Michele Andriani, presidente e Amministratore delegato di Andriani; Ernst e Daniela Gostner, Amministratore delegato di Fri-El Green Power e direttore Finanza e Amministrazione di Fri-El Green House Società agricola; Rino Bedeschi, Managing Director di Bedeschi; Paola Rovellini, Cfo di Mae; Letizia Magaldi, Executive Vp di Magaldi Green Energy; Emma Marcegaglia, presidente e Amministratore delegato di Marcegaglia Holding; Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Societe Generale; Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace. (Rin)