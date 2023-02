Russia: von der Leyen, in arrivo decimo pacchetto di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue imporrà presto il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia. "Abbiamo l'obiettivo di farlo entrare in vigore entro il 24 febbraio". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa conclusiva del vertice Ue-Ucraina di Kiev. "Ha un volume di circa 10 miliardi di euro. Si tratta di nuovo di un pacchetto massiccio", ha detto. "Il piano è di concentrarsi ancora una volta sulla tecnologia che non deve essere utilizzata dalla macchina da guerra russa. In altre parole, esamineremo più a fondo i componenti che sono stati trovati, ad esempio nei droni, per assicurarci che non ci sia alcuna disponibilità per di utilizzare queste tecnologie nella produzione di droni, ad esempio in Iran", ha aggiunto. Inoltre, ha concluso la presidente dell'esecutivo Ue, "ci concentreremo intensamente sull'elusione delle sanzioni". (Beb)