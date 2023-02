Ucraina: Zelensky, vorrei visitare Bruxelles, ma ci sono rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di voler visitare Bruxelles, ma vi sarebbero "troppi rischi per fare questo viaggio". Come ha affermato Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta a seguito del summit Ue-Ucraina tenutosi a Kiev, potrebbe lasciare il Paese solo per stipulare accordi sulle armi e mostrare gratitudine per il sostegno dei Paesi partner. "Vorrei viaggiare all'estero davvero, ma i rischi sono grandi a causa del possibile tentativo di rivincita della Russia", ha affermato il presidente ucraino.(Kiu)