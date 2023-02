Scuola: tutti i plessi green entro il 2023 con accordo tra Roma Capitale e Gse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto oggi il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Roma Capitale e il Gestore dei Servizi Energetici - Gse spa – società del Ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile – volto a supportare il Comune nella programmazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia pubblica. L'accordo mira a promuovere i driver della transizione ecologica in primis negli edifici scolastici e successivamente coinvolgendo tutto il patrimonio edilizio pubblico, attraverso la sinergia tra le risorse a disposizione dell'Amministrazione, gli strumenti di incentivazione gestiti dal Gse, come quello del Conto Termico, e il coinvolgimento di operatori e risorse private con le gare di fornitura energia. (segue) (Com)