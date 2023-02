Scuola: tutti i plessi green entro il 2023 con accordo tra Roma Capitale e Gse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo intende altresì favorire la produzione di nuova energia da fonte rinnovabile, attraverso la valorizzazione di superfici e aree comunali idonee attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e altresì favorire l'elettrificazione dei consumi in città, anche tramite lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L'obiettivo è anche quello di creare Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), Gruppi di autoconsumo collettivo nonché l'introduzione di modelli innovativi per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, come gli impianti di biodigestione anaerobica per la produzione di biometano e la produzione di energia elettrica e calore tramite il termovalorizzatore, previsti dal Piano rifiuti di Roma Capitale. La collaborazione che avrà una durata di 3 anni, si inquadra nel lavoro che Roma sta portando avanti con il programma europeo 100 Carbon-neutral and smart cities by 2030 della Commissione Europea. (segue) (Com)