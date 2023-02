Scuola: tutti i plessi green entro il 2023 con accordo tra Roma Capitale e Gse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo è una tappa importante nel percorso di decarbonizzazione intrapreso dal Comune di Roma - ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Grazie al supporto del Gse potremo da un lato accedere agli incentivi previsti per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà del Comune e dei Municipi attraverso lo strumento del Conto Termico, e dall'altro agli incentivi previsti per le comunità energetiche e per gli impianti di biodigestione anaerobica. Grazie a questa collaborazione possiamo puntare a riqualificare da un punto di vista energetico tutte le scuole di Roma entro il 2030, andando a completare il lavoro in corso sulle 212 strutture scolastiche finanziato con il Cis e l'efficientamento energetico di tutti gli istituti scolastici. Un intervento senza precedenti che non solo permetterà di avere scuole più belle e cantieri green, ma anche di abbattere bollette, emissioni climalteranti e inquinamento". (segue) (Com)