Scuola: tutti i plessi green entro il 2023 con accordo tra Roma Capitale e Gse (4)

- "Gse sostiene Roma Capitale nel percorso verso la decarbonizzazione, apportando la propria consolidata esperienza di collaborazione con molti Enti Locali anche sui progetti del Pnrr - ha aggiunto l'Amministratore Unico del Gse, Andrea Ripa di Meana - La transizione ecologica è un processo sfidante che arreca benefici ai territori in molte forme, dall'installazione di nuova capacità di generazione rinnovabile alla creazione di comunità per la condivisione di energia, dallo sviluppo delle reti di ricarica per la mobilità elettrica sino all'efficientamento del patrimonio edilizio e segnatamente delle scuole, tutti interventi su cui Gse conta di essere utile." Oltre alle diverse attività di carattere operativo, il Gse sarà impegnato a sostenere il Comune di Roma Capitale con programmi di formazione, servizi di assistenza tecnica e attraverso un sistema di tutoraggio dedicato. (Com)