Ucraina: von der Leyen, Russia deve pagare per crimini commessi

- L'Ue sta raccogliendo le prove per i crimini di guerra in Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa conclusiva del vertice Ue-Ucraina di Kiev. "Stiamo valutando con i nostri partner le opzioni che abbiamo a disposizione per far pagare alla Russia la distruzione che sta causando", ha detto von der Leyen. I colpevoli dei crimini, ha aggiunto, devono pagare e devono essere ritenuto responsabili. "Stiamo raccogliendo insieme le prove dei crimini di guerra. I procuratori sono già sul posto. Stiamo discutendo su quale tipo di assetto istituzionale sia necessario, ma per noi è importante avere la volontà politica di far pagare alla Russia ciò che ha fatto all'Ucraina", ha concluso von der Leyen. (Beb)