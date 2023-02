Ue: Urso, serve un progetto europeo urgente per l’approvvigionamento di materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- All’Unione europea serve urgentemente un progetto comune per l’approvvigionamento di materie prime. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Praga. “Oggi il problema viene dall’energia ma quello principale dei prossimi anni sarà l’approvvigionamento di materie prime. Se pensiamo ai bisogni legati alla transizione ecologica e digitale tremano i polsi”, ha dichiarato il ministro. “Le materie prime sono spesso monopolio della Cina. Per quanto riguarda l’energia, non c’è solo la Russia, ci sono anche Azerbaigian, Algeria, Stati Uniti, ecc.”, ha continuato. Inoltre, l’energia “può essere prodotta in casa attraverso solare, eolico, nucleare”. “Non possiamo fare gli errori fatti sul fronte energetico. Altrimenti restiamo mani e piedi legati a chi si è accaparrato le materie prime e le filiere per la loro lavorazione”, ha continuato Urso. (Vap)