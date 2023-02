Agroalimentare: Federcuochi lancia appello “Chef spreco zero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federcuochi lancia l'appello "Chef Spreco Zero". In vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare in programma il 5 febbraio di ogni anno, la Federazione italiana cuochi rinnova l'appello a tutti i suoi chef verso lo “spreco zero”, attraverso un utilizzo consapevole delle risorse alimentari, incentivando ricette basate sul recupero del cibo avanzato, sull'ottimizzazione degli ingredienti e su una gestione più razionale degli acquisti. Dai dati della Fao, infatti, si evince che una persona che vive in Europa spreca in media dai 95 ai 115 kg di cibo all'anno. Un quantitativo enorme, se si considera anche l'enorme impatto ambientale ad esso correlato. "Il cuoco ha una grande responsabilità - ha dichiarato il presidente Federcuochi, Rocco Pozzulo - quella di concorrere al benessere generale tutelando le risorse del nostro pianeta anche nelle piccole scelte quotidiane. Con attenzione e inventiva è possibile creare piatti scenografici e rispettosi dell'ambiente, senza ovviamente rinunciare al gusto. Un dovere per tutti, ma soprattutto per chi come noi ha fatto del cibo la propria mission professionale". (Rin)