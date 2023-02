© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 517 mila i nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2023. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione a livello federale è ai minimi da 53 anni, pari al 3,4 per cento. La crescita degli stipendi ha invece subito un rallentamento, registrando una crescita di 4,4 punti percentuali rispetto al 4,8 per cento riscontrando il mese precedente. (Was)