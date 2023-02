Lombardia 2023: Salvini, quattro anarchici non faranno cambiare idea a nessuno - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

23 luglio 2021

- "In Lombardia e nel Lazio i cittadini voteranno premiando in Lombardia un'amministrazione che è record a livello europeo perché la Lombardia è la regione più industrializzata d'Europa e quella che offrirà più posti di lavoro quest'anno. Quattro anarchici che vanno in giro a fare casino non faranno cambiare idea a nessuno". Così il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a margine del suo incontro con i commercialisti a Milano, ha replicato a chi gli ha chiesto se le attività degli anarchici a Milano a seguito dell'arrivo a Opera del detenuto in 41bis Alfredo Cospito possano influenzare gli ultimi giorni di campagna elettorale in Lombardia. (Video: Agenzia Nova) (Rem)