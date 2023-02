Ucraina: von der Leyen, vi sosterremo nel processo di adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue e Ucraina sono concentrate nel percorso di adesione all'Unione di Kiev. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa conclusiva del vertice Ue-Ucraina di Kiev. "La vostra determinazione ad andare avanti è impressionante. State compiendo passi importanti, con tutte le riforme in corso per soddisfare le raccomandazioni. E non dobbiamo dimenticare che state facendo tutto questo mentre state combattendo contro un'aggressore", ha detto. "Continueremo a sostenervi in ogni singolo passo", ha aggiunto affermando che, oltre alle riforme, è importante avere un resoconto costante sulla loro attuazione. "So che state lavorando duramente anche su questo. E state certi che i vostri progressi si rifletteranno nella nostra importante relazione sull'allargamento, prevista in autunno", ha proseguito von der Leyen. "Sono fiduciosa", ha concluso la presidente della Commissione Ue rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "che lei manterrà questo buon ritmo, perché sa cosa è bene per il suo Paese. E queste riforme ancoreranno l'Ucraina alle nostra famiglia di democrazia libera e liberale", ha concluso. (Beb)