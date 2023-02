Cospito: Frassinetti, solidarietà a Delmastro e Ostellari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendo esprimere tutta la mia solidarietà ai sottosegretari alla Giustizia Delmastro e Ostellari che sono stati dotati di scorta per via del clima di alta tensione che si è creato, come conseguenza della vicenda Cospito. È doveroso tutelare le istituzioni e va fatta anche una seria riflessione sull'atmosfera di violenza che gli anarchici hanno causato". Lo dichiara il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.(Rin)