Speciale scuola: M5s, no a distruzione sistema scolastico nazionale

- "La giornata di ieri potrebbe essere ricordata come quella che ha assestato un colpo mortale alla scuola pubblica italiana. Evidentemente al governo non bastavano i tagli programmati in legge di Bilancio, la riduzione del numero di istituti e dirigenti scolastici, le boutade di un ministro dell'istruzione che ha l'unico 'merito' di spararla ogni giorno più grossa. Con la legge sulle Autonomie approvata dal Cdm ieri per dare un contentino alla Lega in vista delle elezioni regionali, quello che si prospetta è un quadro che definire a tinte fosche per la scuola pubblica è riduttivo: la regionalizzazione si abbatterà come una scure sui programmi scolastici, sul reclutamento degli insegnanti e in generale sull'unitarietà del sistema scolastico nazionale. Ma soprattutto sarà il sigillo definitivo di un sistema fondato sulle diseguaglianze: con gli studenti del Centro e del Sud che vedranno messo in discussione il proprio diritto allo studio ed il valore intrinseco dei propri titoli, e con le scuole di tutti i territori alla mercé degli appetiti politici dei presidenti di regione. Ci opporremo con ogni mezzo alla distruzione del sistema scolastico nazionale e saremo al fianco della comunità scolastica per ogni forma di mobilitazione volta a fermare questo scempio divisivo e antidemocratico". Lo affermano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato. (Rin)