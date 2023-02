Speciale scuola: Milano, Fratoianni (Avs), società basata su competizione ha convinto giovani di essere problema se non riescono a farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mentre ero in Aula a Montecitorio mi è arrivata la notizia della ragazza che si è tolta la vita a 19 anni nel bagno della sua università a Milano, lasciando un biglietto dove parlava di fallimenti personali e nello studio. Confesso che ho sentito una grande inadeguatezza e ho avvertito una distanza enorme fra queste aule e quel che accade nella vita concreta. Fra i torrenti di parole che qui dentro scorrono ogni giorno e la solitudine di migliaia di persone fuori". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni. "Ma è normale che l'ennesimo suicidio di una giovane vita, schiacciata dal peso delle aspettative non produca alcun dibattito nella politica? - prosegue il leader di Sinistra Italiana - È giusto questo silenzio? Eppure quel gesto e quelle parole sono un atto di accusa anche alla politica. Mi dispiace dirlo, ma non mi stupisce il silenzio. Basti vedere come viene trattato il tema della salute mentale fra i più giovani. Basti vedere la metodica e progressiva distruzione di ogni certezza nella vita dei più giovani - dalla scuola alla precarietà del lavoro". "Si straparla di sicurezza in queste aule e mai che ci si interroghi per davvero su quale sia la sicurezza di cui le persone hanno davvero bisogno. Hanno costruito una società basata sulla competizione senza sconti, convincendo i più giovani che se non ce la fai, se hai qualche difficoltà, il problema sei tu. Dovremmo aiutare i più giovani - conclude Fratoianni - ad avere il coraggio di costruire relazioni sane, non carriere fulminanti. E la politica dovrebbe e deve trovare il coraggio di farsi carico di questa responsabilità e prendersi cura delle persone". (Com)