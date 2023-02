Speciale scuola: Sardegna, al via a Sassari il primo Job day dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Sassari il primo appuntamento del Job Day Sardegna. L’inaugurazione ufficiale con tremila iscritti, seimila candidati e oltre 1.200 colloqui in presenza, seminari e laboratori per mille studenti delle scuole superiori. Si tratta del primo dei sei appuntamenti organizzati dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal Sardegna e i suoi centri per l’impiego con l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Tantissimi dunque i giovani delle scuole superiori e i candidati che si sono presentati per sostenere colloqui di lavoro negli stand di oltre cinquanta imprese o per ricevere informazioni utili da parte dei 25 enti formativi (agenzie, università, Its, Camere di commercio) e delle istituzioni presenti. Per quanto riguarda le imprese, i settori più rappresentati sono quelli del commercio, turismo, information technology, e servizi alle imprese e alla persona. La mattinata si è aperta alla presenza delle autorità con il taglio del nastro nei locali della Promocamera. Grande partecipazione ai seminari ‘OrientaMenti’ coordinato da Stefano Cucca (esperto in economia sostenibile) e ‘Aspal4Future’ coordinato dallo scrittore Matteo Porru, alla presenza dell’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, della direttrice generale di Aspal, Maika Aversano, della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta in videoconferenza per sottolineare l’impegno del Governo per le politiche occupazionali. (Rsc)