Speciale scuola: Italia-Regno Unito, studio inedito espone riflessioni e idee per rafforzare collaborazione scientifica bilaterale

20 luglio 2021

- Le solide relazioni scientifiche tra Italia e Regno Unito, il potenziale impatto dell'uscita del paese dall'Unione Europea e gli interrogativi legati all’associazione del Regno Unito al programma Horizon Europe. Questi e altri temi sono stati analizzati dal Rapporto finale del progetto Uk-It Best+Shape (Bilateral Exchange in Science and Technology + Social Sciences Humanities & the Arts for People and the Economy), presentato a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico Ed Llewellyn. COme riferisce un comunicato, Best+Shape è stato ideato dall’ufficio scientifico del network diplomatico britannico in Italia (Uk Science and Innovation Network), con l’obiettivo di offrire una panoramica sullo stato attuale delle collaborazioni tra Italia e Regno Unito in materia di ricerca nei settori Stem/Salute e nell'area Shape, al fine di individuare soluzioni alle criticità riscontrate e migliorare le interazioni tra i due sistemi, rendendo così la collaborazione italo-britannica sempre più efficace. Il Rapporto finale è il risultato di un anno di intenso lavoro, che segue il lancio del progetto avvenuto nel dicembre 2021 alla presenza dei Ministri della Ricerca di entrambi i paesi. Il documento, che ha raccolto informazioni originali grazie a un questionario diffuso tra gli addetti ai lavori (oltre 350) e a interviste ad accademici e scienziati dei due paesi, dà così voce alle riflessioni e ai suggerimenti di quanti sono già attivamente impegnati sul campo. Da questo processo di consultazione è emersa la richiesta di investire sugli accordi bilaterali tra università, che possono rappresentare un canale complementare a quello dei grandi progetti europei, per mantenere le relazioni scientifiche tra i due Paesi. (Com)