Brasile: Lula, Bolsonaro ha preparato golpe e dovrà essere punito anche per questo

- L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha preparato un colpo di stato e dovrà essere punito per questo, oltre che per la gestione della pandemia e per il genocidio degli indigeni Yanomami. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in un passaggio di un'intervista andata in onda nella tarda serata di ieri su "RedeTV". "Oggi ne sono consapevole e lo dirò forte e chiaro: questo cittadino ha preparato un colpo di stato. Sono sicuro che Bolsonaro ha partecipato attivamente agli eventi dell'8 gennaio e sta ancora cercando di partecipare", ha detto Lula. Per il capo dello stato "i suoi sostenitori volevano fare quel pasticcio già il 1 gennaio (data dell'insediamento del nuovo presidente), ma hanno rinunciato perché c'era molta polizia e molta gente per strada". Il presidente ha alzato poi ulteriormente il tono contro il suo predecessore dicendo: "Questo cittadino è quasi uno psicopatico. Questo cittadino non pensa, non ragiona. (segue) (Brb)