Brasile: Lula, Bolsonaro ha preparato golpe e dovrà essere punito anche per questo (2)

- In un altro passaggio dell'intervista, Lula ha detto che Bolsonaro dovrà essere processato per tutto quello che ha fatto. "Penso che Bolsonaro, a un certo punto, dovrà essere giudicato anche per il genocidio contro la popolazione vittima della pandemia di Covid-19 e per quello che è successo agli Yanomami". Riguardo al Covid, Lula ha detto che l'ex presidente "si è schierato contro tutti coloro che chiedevano che il vaccino fosse comprato in fretta" e "ha preferito comprare la clorochina". Sulla questione Yanomami, ha affermato che Bolsonaro ha incoraggiato in diversi discorsi l'invasione della riserva indigena e affermando che non ci sarebbe stata alcuna punizione per gli invasori. "In Brasile abbiamo sconfitto Bolsonaro, ma dobbiamo ancora sconfiggere il bolsonarismo, fatto di fanatici, che credono a tutto, che offendono le persone, e che le maledice", ha concluso Lula. (segue) (Brb)