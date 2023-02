Brasile: Lula, Bolsonaro ha preparato golpe e dovrà essere punito anche per questo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il senatore Marcos do Val, del partito Podemos, in un articolo pubblicato dal settimanale "Veja" e successivamente in un'intervista con "TvGlobo" ha denunciato che l'ex presidente Jair Bolsonaro e l'ex deputato federale Daniel Silveira avrebbero cercato di mettere a segno un complesso piano sovversivo per cancellare le elezioni dello scorso ottobre 2022 e impedire l'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)