Brasile: Lula, Bolsonaro ha preparato golpe e dovrà essere punito anche per questo (6)

- Per il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, la trama di un presunto piano di colpo di stato in Brasile denunciato dal senatore Marcos do Val mostra che era in corso la costruzione di un edificio golpista e terrorista. "Mattone dopo mattone, è sempre più chiaro che era in costruzione un edificio golpista e terrorista. Sebbene incompetenti e fuori di testa, c'erano professionisti dedicati a questo lavoro. Alcuni sono già fermati, altre richieste di arresto arriveranno in futuro. Non ci sarà impunità per i banditi che hanno tentato di assassinare la Costituzione", ha scritto su Twitter. (Brb)