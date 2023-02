Italia-Francia: Massolo (Ispi), Paesi si guardino dalla “trappola della complementarietà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Italia e Francia devono guardarsi dalla “trappola della complementarietà”, che si innesca tra Paesi che operano in un contesto geopolitico comune e che insistono sugli stessi mercati. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ispi, Giampiero Massolo, al termine della conferenza internazionale “Italia e Francia ad un anno dal trattato del Quirinale. Le sfide della sovranità e le sfide geopolitiche”, tenuta presso l'ambasciata di Francia a Roma. “Si tratta di due Paesi complementari e, al di là dei trattati, è la spinta degli eventi che ci permette di cogliere come ci sia un'affinità profonda sulla compattezza europea. Gli eventi – ha detto Massolo facendo riferimento alla guerra in Ucraina - ci hanno spinto verso una maggiore omogeneità di punti di vista. Sempre gli eventi, ci rendono consapevoli dei limiti dei rapporti transatlantici e intra-europei, dove i Paesi hanno obiettivi diversi”. “Il rapporto tra Italia e Francia è simboleggiato da una forbice, che si apre e si chiude. Il trattato del Quirinale e la comune appartenenza a organizzazioni sovranazionali come Nato e Nazioni Unite impediscano che si apra troppo”, ha concluso il presidente dell'Ispi. (Res)