Municipio Roma III: M5s, dopo nostra segnalazione su ex cinema Aureo arriva richiesta chiarimento

- In una nota la consigliera capitolina del M5s, Linda Meleo, e il consigliere del M5s al Municipio Roma III, Dario Quattromani, affermano: "In merito alla situazione dell'ex Cinema Aureo di via delle Vigne Nuove, soltanto dopo la nostra presa di posizione con nota dell'altro ieri c'è stata una richiesta di chiarimento da parte del presidente del Consiglio, Filippo Laguzzi, alla sua stessa maggioranza municipale, che evidentemente è sempre più spaccata e capace di bloccare l'attività amministrativa. Anche in questo caso, come fatto notare dallo stesso Laguzzi - aggiungono - vi è stata una erronea proposta di risoluzione in vece di un ordine del giorno; nei fatti, in questo anno e mezzo di governo municipale targato Marchionne è stata compiuta una serie di errori marchiani che fin dall'inizio poteva essere evitata, attraverso il vaglio degli atti da parte di tutti i ruoli municipali. Ne prendiamo atto e andiamo avanti, consapevoli del nostro ruolo di opposizione sempre vigile e attenta". (Com)