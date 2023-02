Montenegro: al momento ci sono tre candidati alle presidenziali del 19 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono per ora tre candidati alle elezioni presidenziali del Montenegro del 19 marzo. Si tratta del presidente del partito Nuova democrazia serba (Nsd) e uno dei leader del Fronte democratico (Df), Andrija Mandic, del leader del movimento Europa Ora (Pes), Milojko Spajic, e di Dejan Vuksic del movimento Democratico cristiano (Dhp). I membri della coalizione Df hanno dato sostegno ieri alla candidatura di Mandic, appoggiato anche dal Partito popolare democratico (Dnp), dal Movimento per il cambiamento e dal Partito dei lavoratori. Il movimento civico (Ura) del premier Dritan Abazovic e il Partito democratico dei socialisti (Dps), alla cui guida c'è l'attuale presidente Milo Djukanovic, non hanno ancora espresso una preferenza. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 26 febbraio. (Seb)