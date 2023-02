Milano: sostituiscono uno zaino con un pc portatile di un 19 enne con un altro vuoto, la polizia arresta tre uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini, un cubano di 63 anni e due peruviani di 34 e 28 anni, hanno sostituito lo zaino di uno studente 19 enne del Politecnico, al cui interno c'erano un Pc portatile dal valore di 800 euro e diversi effetti personali, con uno zaino identico ma vuoto, dopo essere entrati in una pizzeria e aver finto di attendere per sedersi a un tavolo. È successo venerdì scorso verso le 19:30 in via Antonio Bazzini, zona città studi. Il gruppo anti-borseggio della Sesta sezione della Polizia si trovava all'esterno della pizzeria e ha fermato i tre uomini alla stazione metropolitana di Piola. I tre, tutti con precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Lo zaino "pieno" è stato restituito allo studente. (Rem)