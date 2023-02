Lazio 2023: Cervellini (Pp), lavoro tema principale in nostro programma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del lavoro "incredibilmente messo da parte in questa campagna elettorale dalle altre forze politiche è uno dei temi fondanti del programma del Polo progressista di Sinistra ecologista". Lo afferma in una nota il segretario di Sinistra italiana del Lazio e candidato al Consiglio regionale Lazio con il Polo progressista, Massimo Cervellini. "Il confronto che si terrà oggi a Roma, in via Campo Boario 3, sarà serrato e importantissimo sulla drammatica situazione del Lazio e tutto quanto occorre fare da subito per garantire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra regione. Insieme alla capolista Tina Balì ci incontreremo con Natale di Cola appena eletto segretario di Cgil Roma e Lazio, Alberto Civica, segretario della Uil e Papi Bronzini del Movimento europeo per sviluppare proposte concrete in difesa del diritto al lavoro". (Com)