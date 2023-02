Italia-Romania: Cirielli riceve l’ambasciatrice Dancau, impegno a rafforzare partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha ricevuto oggi l'ambasciatrice di Romania a Roma, Gabriela Dancau, per uno scambio di vedute sullo stato delle relazioni bilaterali. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. “I colloqui hanno rappresentato l'occasione per ribadire l'impegno a intensificare il dialogo politico bilaterale e le già eccellenti relazioni economiche bilaterali fra Roma e Bucarest, anche alla luce delle opportunità offerte da rispettivi Pnrr. È stato confermato l'impegno a rafforzare il partenariato strategico fra Italia e Romania, nella ricorrenza del suo 15mo anniversario”, si legge. Cirielli e Dancau hanno inoltre richiamato “il contributo fornito dalla numerosa e operosa comunità romena in italiana e dalla dinamica comunità imprenditoriale italiana in Romania”. Da parte romena, è stato espresso particolare apprezzamento per la presenza militare italiana nella Missione Nato di sorveglianza dello spazio aereo romeno, ospitata nella base di Costanza e che contribuisce allo sforzo di difesa e deterrenza del fianco Est dell'Alleanza Atlantica. Il viceministro ha infine colto l'occasione dell'incontro per confermare il continuo sostegno italiano all'ingresso della Romania nell'area Schengen. (Res)