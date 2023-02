Migranti: Tunisia, recuperate 430 persone in una sola notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della guardia costiera della Tunisia attive nelle regioni orientali di Kerkennah, Mahdia e Sfax hanno recuperato 430 migranti durante la notte scorsa, ostacolando in totale undici operazioni. Lo riferisce il portavoce ufficiale dell’amministrazione generale della Guardia nazionale, precisando che tra i migranti recuperati 356 provenivano dall’Africa sub-sahariana. Nella stessa notte, le unità della Guardia nazionale operanti nelle regioni di Chebba, Mahdia e Jebeniana hanno arrestato sei persone che si preparavano a salpare in modo irregolare verso l'Italia. Altre unità del nord-ovest e centro-ovest hanno fermato 39 persone provenienti dall’Africa sub-sahariana e una ragazza tunisina, dopo aver tentato di attraversare il confine con l’Algeria. La Procura tunisina ha dato l’autorizzazione a intraprendere le misure legali necessarie. I dati del Viminale aggiornati al 2 febbraio pongono la Tunisia al quinto posto tra le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia, con 347 migranti giunti dal primo gennaio scorso. Nel 2022, invece, sono stati 18.148 i migranti giunti in Italia che hanno dichiarato di provenire dalla Tunisia.(Tut)