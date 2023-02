Energia: Simson, forniture da Corridoio Sud in aumento, Tap verso il raddoppio della capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gasdotto all'Ue attraverso il Corridoio meridionale del gas sono aumentate da 8,1 miliardi di metri cubi nel 2021 a 11,4 miliardi di metri cubi nel 2022. Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson, intervenendo alla nona riunione ministeriale del consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas di Baku. "Questo aumento ha svolto un ruolo fondamentale nel contribuire alla diversificazione, alla sicurezza e alla stabilità delle forniture di gas all'Ue", ha aggiunto Simson. "I risultati dell'ultimo test di mercato vincolante per il gasdotto transadriatico (Tap) segnano l'inizio del raddoppio della capacità attuale", ha dichiarato poi la commissaria europea, rilanciando la cooperazione fra Azerbaigian e Ue nella fornitura di materie prime, "accompagnata da un maggiore impegno diplomatico". "C'è una determinazione reciproca a trasformare questa crisi in un motore di opportunità economiche", ha proseguito Simson. "Nei prossimi decenni, il gas svolgerà ancora un ruolo nella transizione energetica dell'Ue. Mentre stiamo incrementando le forniture di Gnl, il Corridoio meridionale del gas rimarrà una delle poche fonti stabili e competitive di gas in gasdotto per l'Unione", ha aggiunto. Un'opportunità economica, ha concluso Simson, anche per gli altri Paesi della regione del Caspio, "che potrebbero unire le forze con l'Azerbaigian per assicurarsi nuovi mercati per le forniture di gas". (Beb)