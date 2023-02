Venezia: Venturini, complessità è chiave successo futuro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo saper raccontare al mondo la complessità di Venezia e del suo artigianato, perché solo in questo modo può essere valorizzato l'immenso patrimonio della città, definita oggi 'capitale' in molti ambiti". Lo ha detto Simone Venturini, assessore comunale allo Sviluppo economico, intervenendo al primo appuntamento organizzato da Fondazione Venezia dedicato al tema di 'Venezia Capitale del Nuovo Artigianato. Fondazione di Venezia per lo sviluppo del territorio e delle sue comunità', iniziativa che vuole discutere del nuovo artigiana come motore di rigenerazione economica, sociale e urbana. "La complessità è la nuova chiave con cui dobbiamo interpretare la nostra città - ha aggiunto in conclusione Venturini - è la chiave del successo futuro di Venezia, contro l'ipersemplificazione e l'eccessiva rapidità dei fenomeni e dei processi di lavoro. Oggi facciamo il contrario: guardiamo con interesse ad un mondo, quello appunto dell'artigianato, fatto di gesti sapienti e ricchi di storia, ma proiettati al futuro. Sta a noi ora comunicare tutto ciò affinché anche i giovani colgano le opportunità offerte dalla città e dai suoi mestieri". (Rev)