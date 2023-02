Lombardia: Duci (Cisl), la ripartenza della regione inizia da salute, casa, famiglia, mobilità e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salute, casa, famiglia, mobilità e lavoro: su questi temi si ricostruisce la ripartenza della regione Lombardia. Lo ha detto Ugo Duci, segretario generale della Cisl Lombardia al termine di un incontro con il presidente della Regione Lombardia, e candidato del centrodestra per la rielezione, Attilio Fontana, che si è tenuto alla sede del sindacato in via Vida a Milano. È stato “un confronto vero, che non ha girato intorno al nulla”, ha spiegato Duci. “Abbiamo parlato delle priorità che, secondo la Cisl, sono importanti in questa campagna elettorale e lo devono essere anche il giorno in cui il presidente che i lombardi sceglieranno comincerà il prossimo mandato legislativo. Abbiamo parlato di salute, casa, famiglia, mobilità e lavoro”. Duci ha ricordato che “La Lombardia è famosa per il lavoro: siamo diventati un po' meno famosi negli ultimi anni, dobbiamo tornare a esserlo, con o senza l'autonomia”. (Rem)