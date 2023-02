Messina Denaro: Lagalla, sua cattura vissuta da palermitani come giorno di liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho detto che il 16 gennaio è stato vissuto dai palermitani e dai siciliani come un giorno di liberazione perché chiude una fase storica di Cosa nostra, la fase militare, ma non chiude il tema della mafia che oggi si innerva e si ramifica anche lontano dalla Sicilia, perché è la mafia dei capitali e dei colletti bianchi". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, parlando con la stampa riguardo alla cattura di Matteo Messina Denaro a margine del Festival del Management alla Bocconi di Milano. "Non si è mai abbassata la guardia prima, tantomeno oggi ci si può rilassare. Anzi, bisogna sempre più lavorare per rendere i sistemi impermeabili a ogni tipo di infiltrazione", ha aggiunto. (Rem)